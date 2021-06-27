Медведев — о Штруффе: он сложный соперник, который не раз обыгрывал топ-игроков
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал жеребьёвку на Уимблдоне, в результате которой его соперником по первому кругу стал Ян-Леннард Штруфф.
«Ян — сложный соперник, особенно на траве. Он может побеждать топ-игроков и доказывал это много раз.
Положительно то, что в Галле я был далёк от своего лучшего уровня, но у меня всё равно были шансы завершить первый сет против него. Конечно, во втором сете он был лучше меня.
Выиграть титул перед «Большим шлемом» — это всегда хорошо. Так что я очень рад, что мне удалось приехать на Уимблдон с большой уверенностью за спиной. Это то, что может помочь мне победить в этом матче. Штруфф — очень сложный соперник, очень хороший игрок и человек», — цитирует Медведева официальный сайт Уимблдона.
Новость по темеДаниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле
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