Стефанос Циципас: независимо от исхода следующих двух недель, я счастливый человек

Греческий теннисист Стефанос Циципас перед Уимблдоном пообщался с журналистами, вспомнив своё предыдущее выступление на главном травяном турнире, когда он уступил в первом круге итальянцу Томасу Фаббиано.
«Я был совершенно другим человеком. Тогда я очень полагался на свою уверенность. Конечно, у меня не было ни «плана Б», ни «плана В», я просто играл в одном стиле. Это также было связано с недостатком опыта, с тем, что я не был в туре достаточно долго.
В плане своего личностного роста я не вижу разницы, выиграю ли я этот турнир или нет. Я счастливый человек, независимо от исхода следующих двух недель. Я благодарен за то, что могу жить так, как я живу. Думаю, больше нет причин для такого разочарования, какое настигло меня два года назад.
Я ожидаю чего-то лучшего. Поражение — это не конец света. Я просто ставлю на первое место себя, своё самочувствие на корте, своё ощущение счастья, когда я играю в теннис, потому что это традиционный, исторический турнир. Мы не так часто получаем такую возможность», — приводит слова Циципаса официальный сайт Уимблдона.
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