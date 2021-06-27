Муратоглу — о Джоковиче: он определённо является фаворитом Уимблдона
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Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, прокомментировал шансы Новака Джоковича на победу в предстоящем Уимблдоне и на получение «Золотого шлема» в этом году.
«Новак определенно является фаворитом Уимблдона. „Золотой шлем“ — это большое давление. Он знает, что может и знает, что должен обогнать двух других парней, и это его цель. Он хочет быть тем, у кого больше всех „Больших шлемов“, так что самым большим испытанием для него будет справиться с этим давлением», — цитирует Муратоглу Tennis Head.
Уимблдон стартует 28 июня. Финальный матч в одиночном мужском разряде запланирован на 12 июля. Действующим победителем соревнований является Джокович.
В первом круге серб сыграет с Джеком Дрэйпером (Великобритания).
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