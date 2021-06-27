Джокович: у меня всегда мурашки по коже, когда я выхожу играть на Уимблдоне

Первая ракетка мира серб Новак Джокович дал большое интервью в преддверии Уимблдона.

«Я чувствую себя хорошо. Я хорошо бью по мячу. Сосредоточен на чемпионате и постараюсь выжать из себя максимум.

«Большие шлемы» — это самая большая мотивация для меня на данном этапе моей карьеры. Я уже говорил об этом раньше. Я хочу постараться получить максимум от «Больших шлемов». Я пытаюсь достичь пика на мэйджорах. Мне это удавалось на протяжении всей карьеры. Мне посчастливилось играть в свой лучший теннис, когда это имело наибольшее значение.

Очевидно, сейчас мне приходится немного корректировать свой график, уделяя больше времени семье, которая много значит для меня, сокращая количество турниров и пытаясь настроить всё так, чтобы я мог быть на своем лучшем уровне на мэйджорах. Так выглядели мои последние полтора года, и так, вероятно, будет выглядеть остаток моей карьеры в плане планирования турниров.



Уверенность в себе есть. Очевидно, что я выиграл два мэйджора в этом году, очень хорошо сыграл на «Ролан Гаррос». Этот турнир отнял у меня много сил, я думаю, и психологически, и физически, и эмоционально. Он также дал мне невероятное количество позитивной энергии и уверенности, что создало волну, на которой я пытаюсь оставаться по сей день.

Надеюсь, что здесь, на Уимблдоне, я смогу выступить так же хорошо, как в 18-м и 19-м годах. Мне нравится быть здесь. Для меня это всегда был турнир мечты. Ещё семилетним ребенком мечтал выиграть Уимблдон. У меня всегда мурашки по коже, когда я выхожу на эти корты, и это вдохновляет меня играть изо всех сил", — цитирует Джоковича официальный сайт Уимблдона