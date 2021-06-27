Ига Свёнтек: на Уимблдоне мне будет гораздо легче психологически, нежели на «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свёнтек перед Уимблдоном ответила на вопросы журналистов о дружбе с Энди Марреем и ожиданиях от турнира.
«На самом деле, мы вчера с Энди Марреем поговорили всего минуту, потому что оба шли на тренировку в одну сторону. Я пошутила, что, возможно, мы идем на одну и ту же тренировку.
Играть с девушкой было бы для него пустой тратой времени, потому что он намного сильнее и, очевидно, ему нужно играть с парнями. Я не мешаю ему, особенно перед Уимблдоном.
Что касается посева на Уимблдоне, то я просто не смотрю на рейтинги. Даже если я седьмой номер посева, я не оказываю на себя большого давления, потому что знаю, что у меня нет опыта. Я долгое время не тренировалась на траве, потому что играла финал парного разряда на «Ролан Гаррос».
Это важная часть сезона, но для меня важнее учиться, а не добиваться каких-то грандиозных результатов, потому что думаю, что работа, которую я собираюсь проделать здесь, даст эффект через несколько лет.
Здорово, что я могу играть без всяких ожиданий. После всей этой суеты, которая была во время сезона на грунте, во время «Ролан Гаррос», когда я играла в качестве защищающегося чемпиона, здесь просто легче. Я наслаждаюсь этим.
Возможно, мой теннис будет не таким хорошим, как на других турнирах, но я чувствую себя прекрасно и очень рада быть здесь и иметь такую возможность", — цитирует Свёнтек официальный сайт Уимблдона.
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