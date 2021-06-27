Джокович — о Дрэйпере: он играет дома и ему нечего терять. Я отношусь к нему серьёзно

Первая ракетка мира серб Новак Джокович дал комментарий по поводу своего соперника в первом круге Уимблдона Джейка Дрэйпера (Великобритания).

«Честно говоря, я не слишком много знаю о Дрэйпере. Я немного видел его игру в Лондоне, где он обыграл Синнера. Вчера я тренировался с Синнером, поэтому задал ему пару вопросов.



Он домашний игрок. Я уверен, что ему будет оказано много поддержки. Это первый матч на центральном корте, на новой нетронутой траве. Очевидно, что я выхожу на корт в качестве защищающегося чемпиона, это всегда очень особенное чувство для меня.



Но это может быть очень опасно, очень сложно играть против домашнего игрока, против того, кому нечего терять, против парня, который на прошлой неделе обыграл нескольких очень хороших игроков на турнире Лондоне. Я отношусь к нему очень серьёзно.



На Уимблдоне есть много уникальных вещей. Одна из них — это, конечно же, традиция, согласно которой защищающийся чемпион первым открывает кампанию на Центральном корте, на нетронутой траве, в понедельник в 13:00, 13:30. Вы всегда знаете, что если вы выиграете Уимблдон, то в следующем году будете играть там в понедельник в 13:00.



Да, это действительно отличается от любого другого мэйджора. Когда выходишь на центральный корт Уимблдона, то не видишь никакой рекламы, никаких баннеров, всё посвящено теннису, всё внимание сосредоточено на игроках и на корте. Я просто нахожу это очень интересным, учитывая, что сегодня мы живем в очень коммерческом мире. Рад, что Уимблдону удалось сохранить свою культуру, свои традиции, это просто феноменально», — цитирует Джоковича официальный сайт Уимблдона.