Эшли Барти: Уимблдон — турнир, которого очень не хватало в прошлом году

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти пообщалась с прессой перед Уимблдоном.

«Мне выпала огромная честь открывать Уимблдон. Конечно, я бы хотела, чтобы Симона Халеп была здесь и смогла испытать это. Она заслужила это право в качестве действующей чемпионки среди женщин.

Уимблдон — турнир, которого очень не хватало в прошлом году. Лично для меня очень приятно вернуться сюда и получить ещё одну возможность узнать больше об этом месте.

Сейчас я чувствую, что я в форме, готова играть и с нетерпением жду начала.

Я люблю играть на траве. Именно здесь зародился наш спорт. С самого детства, когда я впервые сыграла на травяном корте, мне это понравилось. Мне понравился вызов, связанный с необходимостью адаптироваться, почти приспосабливаться к тем непростым условиям, которые создаёт трава», — приводит слова Барти официальный сайт Уимблдона.