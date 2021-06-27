Эшли Барти: Уимблдон — турнир, которого очень не хватало в прошлом году

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти пообщалась с прессой перед Уимблдоном.
«Мне выпала огромная честь открывать Уимблдон. Конечно, я бы хотела, чтобы Симона Халеп была здесь и смогла испытать это. Она заслужила это право в качестве действующей чемпионки среди женщин.
Уимблдон — турнир, которого очень не хватало в прошлом году. Лично для меня очень приятно вернуться сюда и получить ещё одну возможность узнать больше об этом месте.
Сейчас я чувствую, что я в форме, готова играть и с нетерпением жду начала.
Я люблю играть на траве. Именно здесь зародился наш спорт. С самого детства, когда я впервые сыграла на травяном корте, мне это понравилось. Мне понравился вызов, связанный с необходимостью адаптироваться, почти приспосабливаться к тем непростым условиям, которые создаёт трава», — приводит слова Барти официальный сайт Уимблдона.
- 28 июня 2021
-
00:38
-
00:26
- 27 июня 2021
-
23:37
-
23:15
-
22:17
-
22:02
-
21:33
-
21:17
-
20:40
-
20:01
-
19:17
-
18:36
-
18:09
-
16:27
-
14:53
-
13:02
-
12:11
-
11:42
-
11:25
-
11:06
-
10:15
-
09:22
-
01:03
- 26 июня 2021
-
22:36
-
20:35
-
19:51
-
19:38
-
19:25
-
18:29
-
18:16
-
16:00
-
15:44
-
15:36
-
15:33
-
14:54