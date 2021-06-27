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Эшли Барти: Уимблдон — турнир, которого очень не хватало в прошлом году

Эшли Барти: Уимблдон — турнир, которого очень не хватало в прошлом году
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти пообщалась с прессой перед Уимблдоном.

«Мне выпала огромная честь открывать Уимблдон. Конечно, я бы хотела, чтобы Симона Халеп была здесь и смогла испытать это. Она заслужила это право в качестве действующей чемпионки среди женщин.

Уимблдон — турнир, которого очень не хватало в прошлом году. Лично для меня очень приятно вернуться сюда и получить ещё одну возможность узнать больше об этом месте.

Сейчас я чувствую, что я в форме, готова играть и с нетерпением жду начала.

Я люблю играть на траве. Именно здесь зародился наш спорт. С самого детства, когда я впервые сыграла на травяном корте, мне это понравилось. Мне понравился вызов, связанный с необходимостью адаптироваться, почти приспосабливаться к тем непростым условиям, которые создаёт трава», — приводит слова Барти официальный сайт Уимблдона.

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