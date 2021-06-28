Собкин — о Медведеве: он неизбежно устаёт после побед, в том числе и психологически

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин в преддверии Уимблдона дал комментарий по поводу фаворитов турнира.
«Конечно, человек, уже выигравший за сезон два «шлема», будет явным фаворитом третьего, это, как говорится, к гадалке не ходи. Поэтому Джокович — претендент номер один. А вот выиграет он или нет, сейчас точно не скажет никто. Трава — покрытие непредсказуемое, хотя на Уимблдоне она сейчас достаточно ровная и отскок не такой, как на других турнирах.
Что касается Даниила Медведева, он выиграл турнир на Мальорке в пятницу и любой успех помогает теннисисту ощутить, что у него всё в порядке. Но с другой стороны, он неизбежно устает, в том числе и психологически. Поэтому немало примеров, когда успешное выступление прямо перед «шлемом» сказывается на игроках отрицательно", — цитирует тренера «Известия».
- 28 июня 2021
-
00:38
-
00:26
- 27 июня 2021
-
23:37
-
23:15
-
22:17
-
22:02
-
21:33
-
21:17
-
20:40
-
20:01
-
19:17
-
18:36
-
18:09
-
16:27
-
14:53
-
13:02
-
12:11
-
11:42
-
11:25
-
11:06
-
10:15
-
09:22
-
01:03
- 26 июня 2021
-
22:36
-
20:35
-
19:51
-
19:38
-
19:25
-
18:29
-
18:16
-
16:00
-
15:44
-
15:36
-
15:33
-
14:54