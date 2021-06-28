Собкин — о Медведеве: он неизбежно устаёт после побед, в том числе и психологически

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин в преддверии Уимблдона дал комментарий по поводу фаворитов турнира.

«Конечно, человек, уже выигравший за сезон два «шлема», будет явным фаворитом третьего, это, как говорится, к гадалке не ходи. Поэтому Джокович — претендент номер один. А вот выиграет он или нет, сейчас точно не скажет никто. Трава — покрытие непредсказуемое, хотя на Уимблдоне она сейчас достаточно ровная и отскок не такой, как на других турнирах.

Что касается Даниила Медведева, он выиграл турнир на Мальорке в пятницу и любой успех помогает теннисисту ощутить, что у него всё в порядке. Но с другой стороны, он неизбежно устает, в том числе и психологически. Поэтому немало примеров, когда успешное выступление прямо перед «шлемом» сказывается на игроках отрицательно", — цитирует тренера «Известия».