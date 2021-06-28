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Тарпищев: трава — не наше покрытие. Выход во вторую неделю Уимблдона — хороший результат

Тарпищев: трава — не наше покрытие. Выход во вторую неделю Уимблдона — хороший результат
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу шансов российских теннисистов на предстоящем Уимблдоне.

«Трава всегда была для нас сложным покрытием, на ней класс игроков во многом выравнивается, и явных фаворитов нет, на победу может претендовать человек семь-восемь. Поэтому приятно, что в нынешнем сезоне у нас есть победы и у мужчин, и у женщин.

Приятно, что избавилась от травм Павлюченкова, если бы не проблемы со здоровьем, она могла бы за карьеру выиграть не один мэйджор. Приятно, что снова идёт по восходящей Касаткина после всех психологических проблем.

Желаю всем пройти как можно дальше. Повторюсь, трава — не наше покрытие. Если доживём до второй недели, это будет нормальный результат", — приводит слова Тарпищева «Известия».

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