Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 28 июня вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем турнира на Мальорке, сократил отставание от серба Новака Джоковича до 1833 очков.



Рейтинг АТР. 28 июня

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 280.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7980.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7425.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7305.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6120.

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4815.

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4468.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3125.

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24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2304...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1965...



В первом круге Уимблдона Джокович сыграет с британцем Джеком Дрэйпером, Медведев — с немцем Ян-Леннардом Штруффом.