Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP

Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP
Комментарии

В обновлённом рейтинге ATP от 28 июня вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем турнира на Мальорке, сократил отставание от серба Новака Джоковича до 1833 очков.

Рейтинг АТР. 28 июня
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 280.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7980.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7425.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7305.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6120.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4815.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4468.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3125.
...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2304...
29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1965...

В первом круге Уимблдона Джокович сыграет с британцем Джеком Дрэйпером, Медведев — с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Повторит ли Джокович рекорд Федерера и Надаля? 10 причин следить за Уимблдоном-2021 Повторит ли Джокович рекорд Федерера и Надаля? 10 причин следить за Уимблдоном-2021
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021