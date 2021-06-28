Каспер Рууд поднялся на 9-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — трое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 28 июня норвежский теннисист Каспер Рууд поднялся на девятую строчку. В топ-10 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.



Чемпионская гонка ATP. 28 июня

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 5170.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4560.

3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 3070.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 3015.

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 2940.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2840.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 2305.

8 (8). Аслан Карацев (Россия) — 1775.

9 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 1510.

9 (9). Янник Синнер (Италия) — 1510.

11 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 1470.

...

39 (39). Карен Хачанов (Россия) — 625.