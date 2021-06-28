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Йоханну Конту сняли с Уимблдона из-за контакта с заболевшим коронавирусом

Йоханну Конту сняли с Уимблдона из-за контакта с заболевшим коронавирусом
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Экс четвёртая ракетка мира британская теннисистка Йоханна Конта была экстренно снята с Уимблдона из-за контакта с человеком, у которого обнаружили коронавирус.

В WTA сообщили, что один из членов её команды сдал положительный тест на коронавирус, а Конта не смогла избежать контакта с ним. Согласно требованиям по борьбе с распространением COVID-19, действующим в Великобритании, Конта обязана уйти на 10-дневную самоизоляцию.

Таким образом, британка не сможет принять участие в стартовавшем розыгрыше Уимблдона. В основной сетке её заменила лаки-лузер представительница Китая Ван Яфань.

30-летняя Конта – четырёхкратная победительница турниров на уровне WTA, она трижды выходила в полуфиналы турниров «Большого шлема».

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