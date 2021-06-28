Маррей — о том, чем его рассмешил Федерер: он сказал, что Швейцария выиграет Евро

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей забавно отреагировал на опрос в «Твиттере», который устроила Ассоциация лаун-тенниса (LTA). «Над чем смеются Роджер Федерер и Энди Маррей после совместной тренировки?» — спросили в аккаунте LTA.

«Федерер сказал мне, что Швейцария выиграет Евро», — ответил Маррей.

Публикация доступна в «твиттере» LTA.

Ранее теннисисты провели совместную тренировку на Уимблдоне, который стартует сегодня, 28 июня. В первом круге Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов, сыграет с представителем Грузии Николозом Басилашвили (24). Восьмикратный чемпион турнира Федерер посеян под шестым номером, на старте Уимблдона он сразится с французом Адрианом Маннарино.

Отметим, что сегодня сборная Швейцарии по футболу сыграет с Францией в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.