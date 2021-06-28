«Тебе 23 года, ты здорова, какое давление?» Борис Беккер раскритиковал Наоми Осаку

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер критически высказался о решении второй ракетки мира японки Наоми Осаки бойкотировать СМИ на прошедшем «Ролан Гаррос».

«Тебе 23 года, ты здорова, твоя семья в порядке, какое давление? Давление. Давление – это, когда тебе нечего есть, разве нет? Когда у тебя нет работы, когда ты получил травму. Как можно называть себя профессионалом, если ты не можешь иметь дело со средствами массовой информации, это же является частью твоей работы. Сложно зарабатывать деньги в спорте без СМИ», — приводит слова Беккера Marca.

Ранее Осака снялась с «Ролан Гаррос». До старта турнира она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о своем снятии с турнира. Также Осака приняла решение не играть на Уимблдоне, объяснив его желанием «провести время с друзьями и семьёй».

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