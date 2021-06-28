Дочь Петра Корды стала № 1 в мировом рейтинге гольфисток
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Одна из дочерей победителя Открытого чемпионата Австралии 1998 года Петра Корды Нелли выйдет на первое место в рейтинге лучших гольфисток мира после победы на чемпионате KPMG Women's PGA Championship в Атланте (США).
С победой дочери Корду поздравил бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей. «То, что делает семья Корды, — невероятно!» — написал Маррей в своём «твиттере».
Отметим, что другая дочь Корды – Джессика, также профессионально занимается гольфом. А единственный сын – 20-летний Себастьян занимает 50-ю строчку в рейтинге ATP и в 2021 году выиграл первый титул на уровне ATP. «Да, детка! Чемпионка мэйджора и новая № 1 в мире, это совершенно невероятно», — отреагировал Корда-младший на успех сестры в своём «твиттере».
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