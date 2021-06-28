Старт Уимблдона отложили на полчаса из-за дождливой погоды

Стартовые матчи на Уимблдоне задержали на полчаса из-за дождливой погоды. Об этом сообщил в своём «твиттере» португальский журналист Жозе Моргадо.

В 2019 году победителем Уимблдона среди мужчин стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. В основной сетке Уимблдона-2021 сыграют россияне – Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7), Аслан Карацев (21) и Карен Хачанов (25).

Действующей победительницей соревнований у женщин является Симона Халеп из Румынии. Из россиянок в посев попали: Анастасия Павлюченкова (17), Вероника Кудерметова (30) и Дарья Касаткина (32). Путём квалификации в основную сетку также пробилась Анна Калинская. Оба финала пройдут 11 июля.

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