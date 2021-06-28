Серена Уильямс — об Уимблдоне: проходных матчей больше нет

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс высказалась о жеребьёвке на Уимблдоне. Семикратная чемпионка турнира в одиночном разряде посеяна под шестым номером и в первом круге сразится с представительницей Беларуси Александрой Саснович.
«Думаю, женская сетка сейчас очень глубока, уже не имеет значения, кто твоя соперница. Ты должен показывать свой максимум здесь и сейчас. Проходных матчей больше нет. Сейчас все играют очень хорошо. Нужно быть готовой и сосредоточенной к каждому матчу. Все мы упорно работали, чтобы попасть на этот турнир, и у каждой есть шансы пройти далеко по сетке», — приводит слова Серены сайт WTA.
Отметим, что у Уильямс больше всего побед (121) карьере на травяном покрытии среди действующих игроков тура.
- 28 июня 2021
-
13:46
-
13:08
-
12:53
-
12:18
-
11:29
-
10:40
-
09:45
-
08:08
-
08:04
-
00:38
-
00:26
- 27 июня 2021
-
23:37
-
23:15
-
22:17
-
22:02
-
21:33
-
21:17
-
20:40
-
20:01
-
19:17
-
18:36
-
18:09
-
16:27
-
14:53
-
13:02
-
12:11
-
11:42
-
11:25
-
11:06
-
10:15
-
09:22
-
01:03
- 26 июня 2021
-
22:36
-
20:35
-
19:51