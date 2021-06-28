Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс — об Уимблдоне: проходных матчей больше нет

Серена Уильямс — об Уимблдоне: проходных матчей больше нет
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс высказалась о жеребьёвке на Уимблдоне. Семикратная чемпионка турнира в одиночном разряде посеяна под шестым номером и в первом круге сразится с представительницей Беларуси Александрой Саснович.

«Думаю, женская сетка сейчас очень глубока, уже не имеет значения, кто твоя соперница. Ты должен показывать свой максимум здесь и сейчас. Проходных матчей больше нет. Сейчас все играют очень хорошо. Нужно быть готовой и сосредоточенной к каждому матчу. Все мы упорно работали, чтобы попасть на этот турнир, и у каждой есть шансы пройти далеко по сетке», — приводит слова Серены сайт WTA.

Отметим, что у Уильямс больше всего побед (121) карьере на травяном покрытии среди действующих игроков тура.

Новость по теме
Серена Уильямс не выступит на Олимпийских играх в Токио
«Судья, с которым не поспоришь». Секрет успеха теннисных мам Азаренко, Весниной, Серены «Судья, с которым не поспоришь». Секрет успеха теннисных мам Азаренко, Весниной, Серены
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021