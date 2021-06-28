Матчи на Уимблдоне начнутся не раньше 15:00 мск

Начало Уимблдона вновь откладывается из-за неблагоприятных погодных условий – в столице Великобритании идёт дождь. Стартовые поединки турнира состоятся не раньше 15:00 по московскому времени. По данным Gismeteo после 15:00 дождь прекратится, однако ближе к вечеру в Лондоне пройдёт гроза.
В 2019 году победителем Уимблдона среди мужчин стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. В основной сетке Уимблдона-2021 сыграют россияне – Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7), Аслан Карацев (21) и Карен Хачанов (25).
Действующей победительницей соревнований у женщин является Симона Халеп из Румынии. Из россиянок в посев попали: Анастасия Павлюченкова (17), Вероника Кудерметова (30) и Дарья Касаткина (32). Путём квалификации в основную сетку также пробилась Анна Калинская. Оба финала пройдут 11 июля.
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