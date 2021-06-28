Роджер Федерер: 10 лет назад Сампрас интересовался, надолго ли меня ещё хватит

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер рассказал, планировал ли профессионально играть в теннис до 40 лет. 8 августа Федерер отметит 40-летний юбилей.

«Честно говоря, в моих планах не было играть до 39, 40 и более лет. Возможно, я склонялся к 35, в то время для меня эта цифра была внушительной. Борг рано ушёл на пенсию, Агасси чуть позже. Беккер, Эдберг и Сампрас – все они уходили довольно рано.

Помню наш разговор с Пистолетом (Пит-Пистолет – прозвище Пита Сампраса. – Прим. «Чемпионата») 10 лет назад. Он интересовался, надолго ли ещё меня хватит. Тогда мне только-только стукнуло 30. Наверное, он думал, что я близок к завершению, просто потому, что тогда это было в порядке вещей. В 31, в 33 с такими карьерами, как у нас, с теми испытаниями, через которые мы проходили, трудно и дальше продолжать соревноваться.

Думаю, я сделал всё возможное для тура. Я наслаждался путешествиями, веселился с женой Миркой и детьми. Продолжал бороться. У меня не было цели играть до 40 лет. Это понимание пришло в последние несколько лет. Вообще, я до последнего сомневался, что после перенесённых операций на колене смогу вернуться в строй. Послушайте, мне до сих пор нравится то, что я делаю, я наслаждаюсь этим. Посмотрим, вернутся ли мои результаты. Именно по этой причине Уимблдон очень важен для меня», — цитирует Федерера сайт Уимблдона.