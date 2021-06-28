Новак Джокович проиграл стартовый сет на Уимблдоне 253-й ракетке мира

19-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович проиграл стартовый сет матча первого круга Уимблдона-2021 британцу Джеку Дрэйперу со счётом 4:6. Продолжительность партии составила 35 минут.
Новак 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 7 брейк-пойнтов. На счету Дрэйпера 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
Уроженец Белграда посеян на этих соревнованиях под первым номером. 19-летний Дрэйпер является 253-й ракеткой мира. Он попал в основную сетку Уимблдона, получив уайлд-кард от организаторов.
Победитель этого матча во втором круге сыграет либо с чилийцем Марсело Томасом Барриосом Верой, либо с южноафриканцем Кевином Андерсоном.
В 2019 победителем Уимблдона стал Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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