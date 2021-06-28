Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона, в двух сетах обыграв Монику Никулеску

Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не испытала особых проблем в первом круге Уимблдона.

В стартовом матче Соболенко (2) в двух сетах обыграла представительницу Румынии Монику Никулеску со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Никулеску — ни одного эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем раунде турнира Соболенко сразится с победительницей матча Дэниелла Лао (США) – Кэйти Бултер (Великобритания).

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.