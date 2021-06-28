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Джокович одержал волевую победу над Дрэйпером в первом круге Уимблдона

Джокович одержал волевую победу над Дрэйпером в первом круге Уимблдона
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович начал выступление на Уимблдоне с победы над обладателем уайлд-кард 19-летним британцем Джеком Дрэйпером. Хозяин корта взял у именитого соперника первый сет, но дальше Джокович взял игру в свои руки и одержал победу со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась ровно два часа.

Джокович подал 25 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Дрэйпер четыре раза подал навылет, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Во втором круге Джокович сыграет с победителем матча между представителем ЮАР Кевином Андерсеном и чилийцем Марсело Томас Барриос Вера, начавшим соревнования с квалификации.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.

Уимблдон (м). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 15:40 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6  
6 		1 2 2  
             
Джек Дрэйпер
253
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
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