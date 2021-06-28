Джокович одержал волевую победу над Дрэйпером в первом круге Уимблдона

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович начал выступление на Уимблдоне с победы над обладателем уайлд-кард 19-летним британцем Джеком Дрэйпером. Хозяин корта взял у именитого соперника первый сет, но дальше Джокович взял игру в свои руки и одержал победу со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась ровно два часа.
Джокович подал 25 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Дрэйпер четыре раза подал навылет, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
Во втором круге Джокович сыграет с победителем матча между представителем ЮАР Кевином Андерсеном и чилийцем Марсело Томас Барриос Вера, начавшим соревнования с квалификации.
Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.
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