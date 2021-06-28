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Светлана Кузнецова проиграла в стартовом матче Уимблдона

Светлана Кузнецова проиграла в стартовом матче Уимблдона
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в следующий раунд Уимблдона. В стартовом матче она проиграла представительнице Нидерландов Лесли Керкхове.

Для победы Керкхове потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Лесли. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Кузнецова выполнила 5 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. Её соперница Керкхове ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Керкхове сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой, чемпионкой Уимблдона-2017.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 18:00 МСК
Светлана Кузнецова
40
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Лесли Керкхове
174
Нидерланды
Лесли Керкхове
Л. Керкхове
Комментарии
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