Светлана Кузнецова проиграла в стартовом матче Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в следующий раунд Уимблдона. В стартовом матче она проиграла представительнице Нидерландов Лесли Керкхове.
Для победы Керкхове потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Лесли. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Кузнецова выполнила 5 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. Её соперница Керкхове ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.
В следующем раунде турнира Керкхове сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой, чемпионкой Уимблдона-2017.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
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