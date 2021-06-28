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Александрова вышла во второй круг Уимблдона, где может сыграть с Калинской

Александрова вышла во второй круг Уимблдона, где может сыграть с Калинской
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд.

Для победы Александровой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Александрова выполнила пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Зигемунд один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и не реализовала ни одного из трёх брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Александрова сразится с победительницей встречи между соотечественницей
Анной Калинской и Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 18:05 МСК
Екатерина Александрова
36
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Лаура Зигемунд
54
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Комментарии
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