Александрова вышла во второй круг Уимблдона, где может сыграть с Калинской

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд.



Для победы Александровой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час.



Александрова выполнила пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Зигемунд один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и не реализовала ни одного из трёх брейк-пойнтов.



В следующем раунде турнира Александрова сразится с победительницей встречи между соотечественницей

Анной Калинской и Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.