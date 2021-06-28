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Анна Калинская уступила сопернице в первом круге Уимблдона с баранкой во втором сете

Анна Калинская уступила сопернице в первом круге Уимблдона с баранкой во втором сете
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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг Уимблдона. В стартовом матче она проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано.

Для победы Осорио-Серрано потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:0, 6:4 в пользу колумбийки. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Калинская выполнила один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Её соперница Осорио-Серрано два раза подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Осорио-Серрано сразится с другой россиянкой Екатериной Александровой.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 18:00 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
94
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		0 4
         
Анна Калинская
109
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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