Анна Калинская уступила сопернице в первом круге Уимблдона с баранкой во втором сете

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг Уимблдона. В стартовом матче она проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано.



Для победы Осорио-Серрано потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:0, 6:4 в пользу колумбийки. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.



Калинская выполнила один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Её соперница Осорио-Серрано два раза подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов.



В следующем раунде турнира Осорио-Серрано сразится с другой россиянкой Екатериной Александровой.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.