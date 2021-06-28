10-я ракетка мира Петра Квитова проиграла в матче первого круга Уимблдона

Чешская теннисистка, победительница Уимблдона 2011, 2014 годов Петра Квитова не смогла выйти во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она проиграла представительнице США Слоан Стивенс.



Для победы Стивенс потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу американки. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.



Стивенс выполнила три эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. Её соперница Квитова ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов.



В следующем раунде турнира Стивенс сразится с победительницей встречи между американкой Кристи Анн и Хитер Уотсон из Великобритании.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.