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10-я ракетка мира Петра Квитова проиграла в матче первого круга Уимблдона

10-я ракетка мира Петра Квитова проиграла в матче первого круга Уимблдона
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Чешская теннисистка, победительница Уимблдона 2011, 2014 годов Петра Квитова не смогла выйти во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она проиграла представительнице США Слоан Стивенс.

Для победы Стивенс потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу американки. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Стивенс выполнила три эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. Её соперница Квитова ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Стивенс сразится с победительницей встречи между американкой Кристи Анн и Хитер Уотсон из Великобритании.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 18:20 МСК
Слоан Стивенс
73
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Петра Квитова
10
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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