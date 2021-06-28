Джокович — о традиции открытия Уимблдона матчем в мужском разряде: женщины этого достойны

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился мнением о традициях Уимблдона.

«Белый дресс-код – очень чистый и элегантный, замечательно смотрится. Ты чувствуешь себя частью традиции и давней истории, это большая привилегия. Я впечатлён, что Уимблдону удалось сохранить и традицию того, что действующий чемпион выходит на траву, на которой никто ещё не играл.



Мне нравятся и другие вещи. Например, то что на Центральном корте нет рекламы. Это очень приятно – ведь мы живём в очень коммерческом мире. Все турниры стремятся найти как можно больше спонсоров. А Уимблдон отказывается отходить от традиции, которая делает акцент на игроках. Это восхитительно.



Дать право первого матча на Центральном корте действующей чемпионке женского турнира вместо победителя мужского? Я не состою в организационном комитете, не принимаю подобных решений. Моё мнение не имеет особого значения. Но почему бы и нет? Конечно, было бы здорово. Женщины этого достойны. Я бы это поддержал», — приводит слова Джоковича Metro.