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Хачанов одолел Макдональда на старте Уимблдона

Хачанов одолел Макдональда на старте Уимблдона
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона. В стартовом матче 25-й сеяный Хачанов одержал волевую победу над американцем Маккензи Макдональдом со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

Хачанов 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Макдональд подал 13 эйсов, шесть раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча между белорусом Егором Герасимовым и британцем Джеем Кларком, получившим уайлд-кард от организаторов.

25-летний Хачанов в четвёртый раз играет в основной сетке Уимблдона. Его лучшее достижение — выход в 1/8 финала турнира в 2018 году.

Уимблдон (м). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
Маккензи Макдональд
108
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 6 3  
3 		6 6 7 7  
             
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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