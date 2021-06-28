Хачанов одолел Макдональда на старте Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона. В стартовом матче 25-й сеяный Хачанов одержал волевую победу над американцем Маккензи Макдональдом со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

Хачанов 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Макдональд подал 13 эйсов, шесть раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча между белорусом Егором Герасимовым и британцем Джеем Кларком, получившим уайлд-кард от организаторов.

25-летний Хачанов в четвёртый раз играет в основной сетке Уимблдона. Его лучшее достижение — выход в 1/8 финала турнира в 2018 году.