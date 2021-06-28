Петра Квитова — о проигранном стартовом матче Уимблдона: в жизни есть вещи поважнее

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала поражение в стартовом матче Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу американки Слоан Стивенс.
«Я очень разочарована. Мне грустно, что я проиграла в первом раунде. Я рада, что смогла быть здесь после двух лет отсутствия. И я также знаю, что в жизни бывают гораздо более тяжёлые, трудные времена, чем просто проигрыш в матче. Конечно, это больно. С другой стороны, я знаю, что в жизни есть вещи поважнее.
Первый раунд, конечно, был трудным. Я чувствовала, что у меня действительно есть какая-то возможность выиграть матч. Я просто не показала своей лучшей игры сегодня. Это было действительно тяжело. Я просто играла не лучшим образом. Должна сказать, что Слоан подавала очень хорошо. Честно говоря, я и не знала, что она так хорошо играет на траве. Слоан действительно меня немного удивила. Она двигалась очень хорошо», — приводит слова Квитовой WTA.
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