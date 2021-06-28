Фрэнсис Тиафо: я проснулся с мыслью, что обыграю Циципаса

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу в матче первого круга Уимблдона. На старте турнира он оказался сильнее финалиста «Ролан Гаррос» — 2021 грека Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Тиафо.

«Как только я увидел жеребьёвку, я подумал, это матчи, которые я действительно люблю. Мне хочется как минимум дать себе шанс победить. Я так и сделал. Сегодня утром я проснулся с мыслью: „Да, я обыграю Стефаноса“. Это случилось. Я думаю, что верить, когда никто другой не верит, — это так много значит. Трава помогает моей игре. Она заставляет меня играть правильно и очень агрессивно. Заставляет атаковать и подходить к сетке, потому что в противном случае ты уязвим. Думаю, в этих вещах я хорош. Я не делаю это всё время. Знаю ли я, почему? Нет. Я думаю, что это те навыки, которые я могу использовать на всех поверхностях”, — приводит слова Тиафо Tennis.com.