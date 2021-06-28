Фрэнсис Тиафо: я проснулся с мыслью, что обыграю Циципаса

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу в матче первого круга Уимблдона. На старте турнира он оказался сильнее финалиста «Ролан Гаррос» — 2021 грека Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Тиафо.
«Как только я увидел жеребьёвку, я подумал, это матчи, которые я действительно люблю. Мне хочется как минимум дать себе шанс победить. Я так и сделал. Сегодня утром я проснулся с мыслью: „Да, я обыграю Стефаноса“. Это случилось. Я думаю, что верить, когда никто другой не верит, — это так много значит. Трава помогает моей игре. Она заставляет меня играть правильно и очень агрессивно. Заставляет атаковать и подходить к сетке, потому что в противном случае ты уязвим. Думаю, в этих вещах я хорош. Я не делаю это всё время. Знаю ли я, почему? Нет. Я думаю, что это те навыки, которые я могу использовать на всех поверхностях”, — приводит слова Тиафо Tennis.com.
- 28 июня 2021
-
23:56
-
23:55
-
23:21
-
22:56
-
22:23
-
22:01
-
21:54
-
21:24
-
21:20
-
20:54
-
20:47
-
19:44
-
19:31
-
19:24
-
19:20
-
18:51
-
18:34
-
16:57
-
16:45
-
16:26
-
16:24
-
16:17
-
14:35
-
13:46
-
13:08
-
12:53
-
12:18
-
11:29
-
10:40
-
09:45
-
08:08
-
08:04
-
00:38
-
00:26
- 27 июня 2021
-
23:37