Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас: переход с грунта на траву — самый большой вызов в теннисе

Стефанос Циципас: переход с грунта на траву — самый большой вызов в теннисе
Аудио-версия:
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в матче первого круга Уимблдона. На старте турнира финалист «Ролан Гаррос» — 2021 проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:3 в пользу представителя США.

«Не думаю, что у меня было достаточно матчей. Я игрок, который становится уверенным в себе от побед. У меня ещё не было такой возможности. Я просто не смог адаптироваться. Я не смог разобраться в этих вещах в начале матча. Это заняло у меня некоторое время. Вы просто не можете вести оборонительную игру на траве. Это многое отнимает у твоей игры.

Были времена, когда я был гораздо более мотивирован, чем сейчас. Я хотел бы отметить, что у меня есть все качества, чтобы играть на траве. Переход с грунта на траву, на мой взгляд, вероятно, самый сложный, если не самый большой вызов в нашем спорте», — приводит слова Циципаса Tennis.com.

Новость по теме
Фрэнсис Тиафо: я проснулся с мыслью, что обыграю Циципаса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021