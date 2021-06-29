Стефанос Циципас: переход с грунта на траву — самый большой вызов в теннисе

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в матче первого круга Уимблдона. На старте турнира финалист «Ролан Гаррос» — 2021 проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:3 в пользу представителя США.



«Не думаю, что у меня было достаточно матчей. Я игрок, который становится уверенным в себе от побед. У меня ещё не было такой возможности. Я просто не смог адаптироваться. Я не смог разобраться в этих вещах в начале матча. Это заняло у меня некоторое время. Вы просто не можете вести оборонительную игру на траве. Это многое отнимает у твоей игры.



Были времена, когда я был гораздо более мотивирован, чем сейчас. Я хотел бы отметить, что у меня есть все качества, чтобы играть на траве. Переход с грунта на траву, на мой взгляд, вероятно, самый сложный, если не самый большой вызов в нашем спорте», — приводит слова Циципаса Tennis.com.

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