Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ньюкомб: если Джокович выиграет Уимблдон, то войдёт в число лучших игроков всех времён

Ньюкомб: если Джокович выиграет Уимблдон, то войдёт в число лучших игроков всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира австралиец Джон Ньюкомб дал комментарий по поводу серба Новака Джоковича.

«Если Джокович снова выиграет Уимблдон, то должен войти в число лучших игроков всех врем`н. Он определенно движется в этом направлении. Вы не можете оспаривать факты.

Когда он начинал, мы не думали, что трава будет лучшим покрытием для Новака. Но он проделал огромную работу по развитию своей игры — теперь он почти одинаково уверенно играет на всех покрытиях.

Его крайне трудно обыграть на харде и на траве. И есть только один парень, который лучше него играет на грунте", — цитирует Ньюкомба Tennis World USA.

Напомним, что в первом круге Уимблдона Новак Джокович обыграл британца Джейка Дрэйпера, уступив в первом сете, однако в последующих трёх отдав сопернику всего 5 геймов.

Восхитительный полёт Рублёва — и он во 2-м круге Уимблдона! Но не все фавориты идут дальше Восхитительный полёт Рублёва — и он во 2-м круге Уимблдона! Но не все фавориты идут дальше
Новость по теме
Джокович одержал волевую победу над Дрэйпером в первом круге Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021