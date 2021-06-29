Ньюкомб: если Джокович выиграет Уимблдон, то войдёт в число лучших игроков всех времён

Бывшая первая ракетка мира австралиец Джон Ньюкомб дал комментарий по поводу серба Новака Джоковича.

«Если Джокович снова выиграет Уимблдон, то должен войти в число лучших игроков всех врем`н. Он определенно движется в этом направлении. Вы не можете оспаривать факты.



Когда он начинал, мы не думали, что трава будет лучшим покрытием для Новака. Но он проделал огромную работу по развитию своей игры — теперь он почти одинаково уверенно играет на всех покрытиях.

Его крайне трудно обыграть на харде и на траве. И есть только один парень, который лучше него играет на грунте", — цитирует Ньюкомба Tennis World USA.

Напомним, что в первом круге Уимблдона Новак Джокович обыграл британца Джейка Дрэйпера, уступив в первом сете, однако в последующих трёх отдав сопернику всего 5 геймов.