Петра Квитова: в жизни есть более трудные моменты, чем проигрыш матча

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала своё поражение Слоан Стивенс (США) в первом круге Уимблдона.

«Я очень разочарована. Мне грустно, что проиграла здесь в своём первом раунде, но рада, что могу быть здесь после двух лет отсутствия. И я также знаю, что в жизни бывают гораздо более тяжёлые, трудные моменты, чем просто проигрыш матча. Конечно, это больно. Но с другой стороны, в жизни есть более важные вещи.



Конечно, я чувствовала, что у меня есть возможность выиграть матч. Но я не смогла навязать свою игру. Это было действительно тяжело. Слоан играла очень хорошо. Она просто была лучше сегодня.

Я не знала, что она так хорошо играет на траве, если честно. И ей удалось меня удивить. Помимо движения и ударов, она отлично подавала", — приводит слова Квитовой официальный сайт WTA.