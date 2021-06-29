Петра Квитова: в жизни есть более трудные моменты, чем проигрыш матча

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала своё поражение Слоан Стивенс (США) в первом круге Уимблдона.
«Я очень разочарована. Мне грустно, что проиграла здесь в своём первом раунде, но рада, что могу быть здесь после двух лет отсутствия. И я также знаю, что в жизни бывают гораздо более тяжёлые, трудные моменты, чем просто проигрыш матча. Конечно, это больно. Но с другой стороны, в жизни есть более важные вещи.
Конечно, я чувствовала, что у меня есть возможность выиграть матч. Но я не смогла навязать свою игру. Это было действительно тяжело. Слоан играла очень хорошо. Она просто была лучше сегодня.
Я не знала, что она так хорошо играет на траве, если честно. И ей удалось меня удивить. Помимо движения и ударов, она отлично подавала", — приводит слова Квитовой официальный сайт WTA.
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