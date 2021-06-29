Андрей Рублёв: иногда на траве не нужно играть умно, важно просто завладеть инициативой

Российский теннисист Андрей Рублёв после победы в первом круге Уимблдона в игре с Федерико Дельбонисом из Аргентины дал интервью журналистам.

«В начале матча я не знал, чего ожидать, особенно потому, что я никогда в жизни не играл с Дельбонисом, и условия для нас обоих были в некотором смысле непростыми.



Я разминался очень рано, в 10 утра, на траве, которая была очень мокрой. И когда я вышел на корт, то начал нервничать, потому что игра была гораздо медленнее, чем я ожидал. Но как только я выиграл второй сет, то начал чувствовать, что могу контролировать свои эмоции. Затем я полностью расслабился и стал играть всё лучше и лучше.

Мой стиль подходит для травы, потому что я играю агрессивно. Мне комфортно на этом покрытии, но в таких матчах одно, два очка могут изменить ход поединка. Иногда на траве не нужно играть умно и не нужно иметь тактику, здесь всё зависит от того, кто первым возьмёт инициативу, кто ударит в нужном направлении в нужный момент», — цитирует Рублёва Tennisnow.