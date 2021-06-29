Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова проиграла в первом круге Уимблдона

Анастасия Потапова проиграла в первом круге Уимблдона
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла в первом круге Уимблдона представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 1:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. 20-летняя россиянка за всю игру выполнила 1 эйс, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Векич 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 успешных брейк-пойнтов из 8.

Для Потаповой это уже третье участие в Уимблдоне. В 2019 году спортсменка сумела преодолеть первый круг, однако уступила в следующем матче Петре Мартич.

Сегодня на Уимблдоне стартуют ещё четыре россиянки: Анна Блинкова сыграет с Тимей Бабош (Венгрия), Виталия Дьяченко с Эммой Радукану (Великобритания), Елена Веснина с Мартиной Тревизан (Италия), а Людмила Самсонова с Кайей Канепи (Эстония).

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 13:05 МСК
Донна Векич
49
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Анастасия Потапова
80
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021