Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла в первом круге Уимблдона представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 1:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. 20-летняя россиянка за всю игру выполнила 1 эйс, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Векич 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 успешных брейк-пойнтов из 8.

Для Потаповой это уже третье участие в Уимблдоне. В 2019 году спортсменка сумела преодолеть первый круг, однако уступила в следующем матче Петре Мартич.

Сегодня на Уимблдоне стартуют ещё четыре россиянки: Анна Блинкова сыграет с Тимей Бабош (Венгрия), Виталия Дьяченко с Эммой Радукану (Великобритания), Елена Веснина с Мартиной Тревизан (Италия), а Людмила Самсонова с Кайей Канепи (Эстония).