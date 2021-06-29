Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла в первом круге Уимблдона представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 1:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. 20-летняя россиянка за всю игру выполнила 1 эйс, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Векич 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 успешных брейк-пойнтов из 8.
Для Потаповой это уже третье участие в Уимблдоне. В 2019 году спортсменка сумела преодолеть первый круг, однако уступила в следующем матче Петре Мартич.
Сегодня на Уимблдоне стартуют ещё четыре россиянки: Анна Блинкова сыграет с Тимей Бабош (Венгрия), Виталия Дьяченко с Эммой Радукану (Великобритания), Елена Веснина с Мартиной Тревизан (Италия), а Людмила Самсонова с Кайей Канепи (Эстония).
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