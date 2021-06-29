Вера Звонарёва вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Вера Звонарёва обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову в матче первого круга Уимблдона со счётом 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Матч начался ещё вчера, 28 июня, но из-за темноты был перенесён на сегодняшний день. За всю игру Звонарёва выполнила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок при 5 реализованных брейк-пойнтах из 8. Боузкова также сделала 1 подачу навылет, однажды совершила двойную ошибку и успешно использовала 3 брейк-пойнта из 8.
В следующем круге россиянка встретится с Игой Свёнтек из Польши.
Также сегодня на Уимблдоне стартуют ещё четыре россиянки: Анна Блинкова сыграет с Тимей Бабош (Венгрия), Виталия Дьяченко — с Эммой Радукану (Великобритания), Елена Веснина — с Мартиной Тревизан (Италия), а Людмила Самсонова — с Кайей Канепи (Эстония).
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