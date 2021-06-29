Самсонова обыграла Канепи в первом круге Уимблдона

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22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Кайю Канепи из Эстонии в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Самсонова выполнила 11 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Канепи за весь матч сделала 2 эйса, трижды допустила двойную ошибку и сделала 1 брейк.

Во втором круге Самсонова встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) — Джессика Пегула (США).

Сегодня на Уимблдоне стартуют ещё три россиянки: Анна Блинкова сыграет с Тимей Бабош (Венгрия), Виталия Дьяченко — с Эммой Радукану (Великобритания), а Елена Веснина — с Мартиной Тревизан (Италия).

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп (Румыния).