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Первая ракетка мира Барти вышла во 2-й круг Уимблдона

Первая ракетка мира Барти вышла во 2-й круг Уимблдона
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Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти вышла во 2-й круг Уимблдона, обыграв испанскую спортсменку Карлу Суарес-Наварро с общим счётом 6:1, 7:6 (7:1), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа. За всю игру австралийка исполнила 13 эйсов, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5. Её соперница из Испании за всё противостояние ни разу не подала навылет и ни разу не ошиблась на подаче, при этом реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

Во 2-м круге турнира австралийка встретится с победительницей пары Анна Блинкова (Россия) — Тимя Бабош (Венгрия). Точная дата поединка будет оглашена позднее.

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп (Румыния).

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Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 15:40 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 1 6
1 		7 7 1
         
Карла Суарес-Наварро
138
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
Комментарии
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