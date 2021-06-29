Первая ракетка мира Барти вышла во 2-й круг Уимблдона

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти вышла во 2-й круг Уимблдона, обыграв испанскую спортсменку Карлу Суарес-Наварро с общим счётом 6:1, 7:6 (7:1), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа. За всю игру австралийка исполнила 13 эйсов, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5. Её соперница из Испании за всё противостояние ни разу не подала навылет и ни разу не ошиблась на подаче, при этом реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

Во 2-м круге турнира австралийка встретится с победительницей пары Анна Блинкова (Россия) — Тимя Бабош (Венгрия). Точная дата поединка будет оглашена позднее.

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп (Румыния).