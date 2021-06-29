Александрова — о травяном сезоне: первые две тренировки я практически не попадала по мячу

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказа о том, как она после длинной паузы адаптировалась к игре на травяном покрытии. Напомним, в 2020 году Уимблдон, матчи которого проходят на траве, не состоялся из-за пандемии коронавируса.

«Отвыкла от игры на траве я очень сильно. Первые две тренировки я практически не попадала по мячу. Мячи летели кула угодно, но только не в корт. Но где-то на третий-четвёртый день всё начинаешь вспоминать, так что всё нормально», — сказала Александрова в эфире канала Eurosport.

В 1-м круге Уимблдона Александрова обыграла немку Лауру Зигемунд с общим счётом 6:1, 6:3.

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп (Румыния).