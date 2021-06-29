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Александрова — о травяном сезоне: первые две тренировки я практически не попадала по мячу

Александрова — о травяном сезоне: первые две тренировки я практически не попадала по мячу
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Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказа о том, как она после длинной паузы адаптировалась к игре на травяном покрытии. Напомним, в 2020 году Уимблдон, матчи которого проходят на траве, не состоялся из-за пандемии коронавируса.

«Отвыкла от игры на траве я очень сильно. Первые две тренировки я практически не попадала по мячу. Мячи летели кула угодно, но только не в корт. Но где-то на третий-четвёртый день всё начинаешь вспоминать, так что всё нормально», — сказала Александрова в эфире канала Eurosport.

В 1-м круге Уимблдона Александрова обыграла немку Лауру Зигемунд с общим счётом 6:1, 6:3.

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп (Румыния).

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 18:05 МСК
Екатерина Александрова
36
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Лаура Зигемунд
54
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
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