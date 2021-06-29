Александрова — о травяном сезоне: первые две тренировки я практически не попадала по мячу

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказа о том, как она после длинной паузы адаптировалась к игре на травяном покрытии. Напомним, в 2020 году Уимблдон, матчи которого проходят на траве, не состоялся из-за пандемии коронавируса.
«Отвыкла от игры на траве я очень сильно. Первые две тренировки я практически не попадала по мячу. Мячи летели кула угодно, но только не в корт. Но где-то на третий-четвёртый день всё начинаешь вспоминать, так что всё нормально», — сказала Александрова в эфире канала Eurosport.
В 1-м круге Уимблдона Александрова обыграла немку Лауру Зигемунд с общим счётом 6:1, 6:3.
Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп (Румыния).
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
- 29 июня 2021
-
19:10
-
18:47
-
17:55
-
17:46
-
15:44
-
15:07
-
14:13
-
12:58
-
12:29
-
11:07
-
10:41
-
09:59
-
09:38
-
09:25
-
00:19
- 28 июня 2021
-
23:56
-
23:55
-
23:21
-
22:56
-
22:23
-
22:01
-
21:54
-
21:24
-
21:20
-
20:54
-
20:47
-
19:44
-
19:31
-
19:24
-
19:20
-
18:51
-
18:34
-
16:57
-
16:45
-
16:26