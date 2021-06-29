Ряд матчей Уимблдона перенесли на завтра
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Второй день подряд матчи Уимблдона на открытых кортах прерываются из-за погодных условий.
Напомним, в понедельник многие встречи первого круга были перенесены на вторник из-за неблагоприятных погодных условий. Сценарий первого соревновательного дня снова повторяется.
В список перенесённых матчей попали встречи Дарьи Касаткиной (Россия) и Патрисии-Марии Циг (Румыния), Виктории Азаренко (Беларусь) и Катерины Козловой (Украина), а также матч Виталии Дьяченко (Россия) и Эммы Радукану (Великобритания).
Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), мужских — Новак Джокович (Сербия).
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