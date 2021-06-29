«Ты зря тратишь наше время!» Пэра наказали за неспортивное поведение в 1-м круге Уимблдона

Французскому теннисисту Бенуа Пэру вынесли предупреждение за неспортивное поведение в первом круге Уимблдона.
Матч Пэра с аргентинцем Диего Шварцманом вчера, 28 июня, был остановлен из-за наступления темноты при счёте 6:3, 6:4 в пользу Шварцмана. Сегодня теннисисты вышли на третью партию, которая продлилась 16 минут и завершилась со счётом 6:0 в пользу аргентинца. При этом за весь сет Пэр выиграл 5 очков.
По ходу партии судья на вышке Мохамед Лахьяни призывал Пэра прилагать больше усилий в игре. Более того, арбитр выписал французу предупреждение за нарушение спортивного кодекса соревнований. «Ты не стараешься, так играть нельзя», — ответил судья на недоумение Бенуа.
После чего Пэр потребовал вызвать ему на корт физиотерапевта, на что Лахьяни ответил отказом. «Ты зря тратишь наше время!» — выкрикнул один из болельщиков на трибуне.
На послематчевой пресс-конференции Пэр прокомментировал своё поведение. «Я не забочусь о людях, я играю только для себя», — приводит слова Бенуа Metro.co.uk.
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