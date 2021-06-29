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«Ты зря тратишь наше время!» Пэра наказали за неспортивное поведение в 1-м круге Уимблдона

«Ты зря тратишь наше время!» Пэра наказали за неспортивное поведение в 1-м круге Уимблдона
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Французскому теннисисту Бенуа Пэру вынесли предупреждение за неспортивное поведение в первом круге Уимблдона.

Матч Пэра с аргентинцем Диего Шварцманом вчера, 28 июня, был остановлен из-за наступления темноты при счёте 6:3, 6:4 в пользу Шварцмана. Сегодня теннисисты вышли на третью партию, которая продлилась 16 минут и завершилась со счётом 6:0 в пользу аргентинца. При этом за весь сет Пэр выиграл 5 очков.

По ходу партии судья на вышке Мохамед Лахьяни призывал Пэра прилагать больше усилий в игре. Более того, арбитр выписал французу предупреждение за нарушение спортивного кодекса соревнований. «Ты не стараешься, так играть нельзя», — ответил судья на недоумение Бенуа.

После чего Пэр потребовал вызвать ему на корт физиотерапевта, на что Лахьяни ответил отказом. «Ты зря тратишь наше время!» — выкрикнул один из болельщиков на трибуне.

На послематчевой пресс-конференции Пэр прокомментировал своё поведение. «Я не забочусь о людях, я играю только для себя», — приводит слова Бенуа Metro.co.uk.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 15:30 МСК
Диего Шварцман
11
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		4 0    
             
Бенуа Пэр
46
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
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