Элина Свитолина опубликовала фото в форме сборной Украины в преддверии матча со шведами

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в «Инстаграме» фото в именной форме сборной Украины по футболу, выбрав третий игровой номер. Свитолина позировала на фоне знаменитого колеса обозрения — лондонского Глаза. В данный момент украинка принимает участие в Уимблдоне.

Публикация доступна в «инстаграме» Элины Свитолиной.

«Слава Украине!» — написала теннисистка в своём «инстаграме».

Сегодня, 29 июня, команда Украины сыграет со сборной Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Матч пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).

26-летняя Свитолина — победительница 15 турниров в одиночном разряде на уровне WTA. В феврале 2021 года украинка преодолела отметку в $ 20 млн призовых.