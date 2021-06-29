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Белорус Егор Герасимов пробился во второй круг Уимблдона, где сразится с Кареном Хачановым

Белорус Егор Герасимов пробился во второй круг Уимблдона, где сразится с Кареном Хачановым
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Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился во второй круг Уимблдона. В стартовом матче он в четырёх сетах обыграл представителя Великобритании Джея Кларка со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 50 минут. Герасимов 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Кларка — 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем раунде турнира Герасимову предстоит сразиться с российским теннисистом Кареном Хачановым (25), который ранее обыграл американца Маккензи Макдональда.

Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 20:00 МСК
Егор Герасимов
73
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 7 7 6  
3 		6 6 5 2  
             
Джей Кларк
230
Великобритания
Джей Кларк
Д. Кларк
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