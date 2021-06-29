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Роджер Федерер вышел во второй круг Уимблдона после отказа соперника

Роджер Федерер вышел во второй круг Уимблдона после отказа соперника
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер вышел во второй круг Уимблдона после отказа соперника — француза Адриана Маннарино.

Федерер взял первый сет со счётом 6:4, после чего в борьбе проиграл во второй партии (6:7 (3:7)) и упустил третью (6:3). В решающем сете восьмикратный чемпиона Уимблдона сумел взять себя в руки (6:2) и перевести игру в пятую партию. Маннарино же не сумел продолжить матч из-за травмы колена, отметим что Адриану сегодня, 29 июня исполнилось 33 года.

В следующем раунде турнира 39-летний Федерер (6) сыграет с победителем матча Ришар Гаске (Франция) — Юити Сугита (Япония).

Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 18:05 МСК
Роджер Федерер
8
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
2 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 3 6  
4 		7 7 6 2  
             
Адриан Маннарино
41
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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