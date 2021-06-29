Роджер Федерер вышел во второй круг Уимблдона после отказа соперника

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер вышел во второй круг Уимблдона после отказа соперника — француза Адриана Маннарино.

Федерер взял первый сет со счётом 6:4, после чего в борьбе проиграл во второй партии (6:7 (3:7)) и упустил третью (6:3). В решающем сете восьмикратный чемпиона Уимблдона сумел взять себя в руки (6:2) и перевести игру в пятую партию. Маннарино же не сумел продолжить матч из-за травмы колена, отметим что Адриану сегодня, 29 июня исполнилось 33 года.

В следующем раунде турнира 39-летний Федерер (6) сыграет с победителем матча Ришар Гаске (Франция) — Юити Сугита (Япония).

Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.