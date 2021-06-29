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Марта Костюк выбыла с Уимблдона

Марта Костюк выбыла с Уимблдона
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Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 70-е место в рейтинге WTA, в 1-м круге Уимблдона проиграла нидерландской спортсменке Кики Бертенс с общим счётом 3:6, 4:6. Бертенс занимает 21-е место в чарте WTA.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. За всю игру украинка исполнила 4 эйса, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. За всё противостояние её соперница из Хорватии ни разу не подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 6.

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), мужских — Новак Джокович (Сербия).

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Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 20:00 МСК
Кики Бертенс
21
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Марта Костюк
70
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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