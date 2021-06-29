Марта Костюк выбыла с Уимблдона
Поделиться
Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 70-е место в рейтинге WTA, в 1-м круге Уимблдона проиграла нидерландской спортсменке Кики Бертенс с общим счётом 3:6, 4:6. Бертенс занимает 21-е место в чарте WTA.
Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. За всю игру украинка исполнила 4 эйса, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. За всё противостояние её соперница из Хорватии ни разу не подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 6.
Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), мужских — Новак Джокович (Сербия).
Комментарии
- 29 июня 2021
-
22:16
-
22:11
-
21:56
-
21:48
-
21:44
-
20:57
-
20:56
-
20:33
-
20:23
-
19:57
-
19:39
-
19:10
-
18:47
-
17:55
-
17:46
-
15:44
-
15:07
-
14:13
-
12:58
-
12:29
-
11:07
-
10:41
-
09:59
-
09:38
-
09:25
-
00:19
- 28 июня 2021
-
23:56
-
23:55
-
23:21
-
22:56
-
22:23
-
22:01
-
21:54
-
21:24
-
21:20
Партнерский контент