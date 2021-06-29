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Маннарино не сдержал слёз после вынужденного отказа от матча с Федерером на Уимблдоне

Маннарино не сдержал слёз после вынужденного отказа от матча с Федерером на Уимблдоне
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Французский теннисист Адриан Маннарино в слезах покинул корт после снятия с матча первого круга Уимблдона, где его соперником был восьмикратный чемпион турнира швейцарец Роджер Федерер. Француз получил травму колена и не смог продолжить поединок. Отметим, что сегодня Маннарино исполнилось 33 года.

Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF). Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Wimbledon.

При счете 2:4 в четвёртом сете Маннарино неудачно упал на колено, после чего взял медицинский тайм-аут. Француз продолжил игру, но снялся в первом гейме решающей партии.

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