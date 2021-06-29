Серена Уильямс не смогла доиграть матч на Уимблдоне и ушла в слезах

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Уимблдона. Она получила травму в матче с белорусской спортсменкой Александрой Саснович при счёте 3:3.

Уильямс ушла с корта в слезах.

Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF). Видео взято из официального «твиттера» Уимблдона.

Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и парном разряде, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного «Золотого шлема» (включающего победы во всех четырёх турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах.

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), мужских — Новак Джокович (Сербия).