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Даниил Медведев пробился во второй круг Уимблдона, обыграв Ян-Леннарда Штруффа

Даниил Медведев пробился во второй круг Уимблдона, обыграв Ян-Леннарда Штруффа
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Вторая ракетка мира российский теннисит Даниил Медведев пробился во второй круг Уимблдона.

В стартовом матче россиянин (2) в четырёх сетах обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 часа 32 минуты. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Штруффа — 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем раунде Уимблдона Медведев сыграет с победителем матча Ясутака Утияма (Япония) – Карлос Алкарас Гарфия (Испания).

Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 19:20 МСК
Ян-Леннард Штруфф
45
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 6 6 3  
6 		6 4 7 7  
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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