Даниил Медведев пробился во второй круг Уимблдона, обыграв Ян-Леннарда Штруффа
Поделиться
Вторая ракетка мира российский теннисит Даниил Медведев пробился во второй круг Уимблдона.
В стартовом матче россиянин (2) в четырёх сетах обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 часа 32 минуты. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Штруффа — 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В следующем раунде Уимблдона Медведев сыграет с победителем матча Ясутака Утияма (Япония) – Карлос Алкарас Гарфия (Испания).
Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 19:20 МСК
45
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|6
|6 3
|
|6
|4
|7 7
2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Комментарии
- 29 июня 2021
-
22:16
-
22:11
-
21:56
-
21:48
-
21:44
-
20:57
-
20:56
-
20:33
-
20:23
-
19:57
-
19:39
-
19:10
-
18:47
-
17:55
-
17:46
-
15:44
-
15:07
-
14:13
-
12:58
-
12:29
-
11:07
-
10:41
-
09:59
-
09:38
-
09:25
-
00:19
- 28 июня 2021
-
23:56
-
23:55
-
23:21
-
22:56
-
22:23
-
22:01
-
21:54
-
21:24
-
21:20
Партнерский контент