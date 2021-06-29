Даниил Медведев пробился во второй круг Уимблдона, обыграв Ян-Леннарда Штруффа

Вторая ракетка мира российский теннисит Даниил Медведев пробился во второй круг Уимблдона.

В стартовом матче россиянин (2) в четырёх сетах обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 часа 32 минуты. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Штруффа — 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем раунде Уимблдона Медведев сыграет с победителем матча Ясутака Утияма (Япония) – Карлос Алкарас Гарфия (Испания).

Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.