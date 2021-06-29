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Энди Маррей отреагировал на снятие Серены Уильямс с Уимблдона

Энди Маррей отреагировал на снятие Серены Уильямс с Уимблдона
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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей отреагировал на снятие американки Серены Уильямс с Уимблдона. В матче первого круга семикратная победительница турнира встречалась с белоруской Александрой Саснович, однако в первом же сете Серена неудачно поскользнулась на траве и получила травму, из-за чего не смогла продолжить матч. Уильямс ушла с корта в слезах, а Саснович автоматически вышла во второй круг Уимблдона.

«Жестоко для Серены, но центральный корт невероятно скользкий. Двигаться по нему непросто», — написал Маррей в своём «твиттере».

Ранее сам Маррей в первом круге Уимблдона нанёс поражение 24-й ракетке турнира Николозу Басилашвили из Грузии со счётом 6:4, 6:3, 5:7, 6:3. В следующем раунде он сыграет с немцем Оскаром Отте.

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