«Мой английский не так хорош». Роджер Федерер дважды не понял вопроса в интервью на корте

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер попал в забавную ситуацию на корте во время послематчевого интервью.
Журналист в конце беседы поинтересовался у Федерера, что он чувствует после долгого отсутствия на Уимблдоне. «Извините, я не понял. Услышал что-то об «отсутствии», а потом в голове стало пусто», — смеясь, ответил Роджер. Публика также отреагировала на конфуз смехом.
Интервьюер повторил вопрос. «Я не понял ни слова. Мой английский не так хорош», — сказал Федерер. Лишь на третий раз Роджеру удалось понять, о чём хочет узнать у него ведущий. «Да! Ну вот, теперь понятно. Напомню, мой английский не очень хорош», — пошутил швейцарец.
Ранее восьмикратный чемпион Уимблдона вышел во второй круг турнира после отказа соперника — Адриана Маннарино. Француз травмировался прямо во время матча.
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